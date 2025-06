Alessandra Amoroso: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Alessandra Amoroso: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Tutto pronto per il tour 2025 di Alessandra Amoroso. Anche se il pancione cresce sempre di più, lei girerà l’Italia con una serie di concerti esplosivi, che saranno indimenticabili. Ovviamente, per la grande occasione non poteva mancare una scaletta particolare. Scopriamo le date e le canzoni che canterà con e per i fan.

Alessandra Amoroso, le date del tour 2025

Il tour 2025 sarà per Alessandra Amoroso l’ultimo senza la sua bimba. A settembre, infatti, metterà al mondo la primogenita, frutto dell’amore che la lega a Valerio Pastore. Proprio in vista del parto è stata costretta a cancellare gli ultimi tre concerti a Roccella Ionica, Macerata e Napoli. La sua tournée estiva, con una scaletta studiata nei minimi dettagli, prende il via il 7 giugno dall’Arena del Mare di Termoli, mentre la data conclusiva è fissata per il 7 agosto all’Oversound Music Festival di Lecce.

Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025 di Alessandra Amoroso:

7 giugno – Arena del Mare, Termoli (CB);

11 giugno – Terme di Caracalla, Roma;

26 giugno – Ferrara Summer Festival, Ferrara;

3 luglio – Marostica Summer Festival, Marostica (VI);

5 luglio – Gravity Circus, Trento;

12 luglio Teatro Antico, Taormina (ME);

18 luglio – Astimusica, Asti;

20 luglio – Lake Sound Park, Cernobbio (CO);

26 luglio – Musica per i borghi, Marsciano (PG);

2 agosto Villa Bertelli, Forte dei Marmi (LU);

5 agosto – Parco Villa Delle Rose, Lanciano (CH);

7 agosto – Oversound Music Festival, Lecce.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Alessandra Amoroso porterà in scena nei concerti del tour 2025 i suoi più grandi successi e alcune ultime uscite. Ecco quale sarà la scaletta: