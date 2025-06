Gazzelle: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Gazzelle: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

C’è grande attesa per il tour 2025 di Gazzelle: l’artista ha promesso ai fan che i suoi concerti saranno esplosivi. Solo due date, ma in due delle location più ambite d’Italia, quelle che solo i grandi cantanti riescono a riempire. Scopriamo quando e dove si esibirà e la scaletta delle canzoni che regalerà agli spettatori.

Gazzelle, le date del tour 2025

Tutto pronto per il tour 2025 di Gazzelle. Dopo aver riempito lo Stadio Olimpico di Roma nel 2023, l’artista torna a esibirsi dal vivo per i fan in due location d’eccellenza: il Circo Massimo nella Capitale e lo Stadio San Siro a Milano. Ovviamente, non è solo il luogo ad allettare, ma anche la scaletta che porterà in scena. I concerti saranno indimenticabili: parola di Flavio Bruno Pardini.

Di seguito, le date e le location del tour 2025 di Gazzelle:

7 giugno – Circo Massimo, Roma;

22 giugno – Stadio San Siro, Milano.

I biglietti per assistere ai concerti di Gazzelle hanno prezzi diversi, che variano in base alla posizione che si sceglie. Per il Circo Massimo si va da 51,75 a 74,75 euro, mentre per San Siro da 69,00 a 80,50 euro.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Gazzelle porterà in scena nei concerti del tour 2025 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: