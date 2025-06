Clima in Italia, la doppia classifica: i 10 capoluoghi dove si vive meglio (e peggio)

Qual è il capoluogo d’Italia col clima migliore? Il primato spetta a una città pugliese, mentre l’etichetta di peggiore a una della Campania.

Negli ultimi tempi, il cambiamento climatico si è fatto sentire anche in Italia e molte località ne hanno risentito, alcune in modo peggiore. Scopriamo qual è il capoluogo nostrano con clima migliore e quali sono, invece, le cittadine che hanno conquistato la bandiera nera che più nera non si può.

Capoluogo d’Italia col clima migliore: la top 10

Per il settimo anno consecutivo, Il Sole 24 Ore ha eletto il capoluogo d’Italia col clima migliore. I primi dieci posti della classifica sono occupati soprattutto da cittadine del mezzogiorno, mentre tra i fanalini di coda spiccano per lo più località del Nord. In totale, sono state analizzate 107 città utilizzando 15 parametri: soleggiamento, brezza estiva, indice di calore, nebbia, ondate di calore, giorni freddi, precipitazioni estreme, umidità relativa, raffiche di vento, escursione termica, notti tropicali, circolazione dell’aria, caldo estremo, percentuale giorni consecutivi senza pioggia, intensità pluviometrica.

Il capoluogo d’Italia con il miglior clima in assoluto è Bari, che ha conquistato il primo posto per il secondo anno consecutivo. Di seguito, la top ten:

Bari Barletta-Andria-Trani Pescara Livorno Enna Ancona Trieste Chieti Catanzaro Pesaro Urbino

Barche sul Canal Grande di Trieste

Quali sono i capoluoghi d’Italia con il clima peggiore

Puglia, Abruzzo e Marche dominano la top ten dei capoluoghi d’Italia con il clima migliore, ma quali sono le cittadine che hanno guadagnato l’etichetta di “peggiore“? Ci sono soprattutto località del Nord, ma l’ultimissima posizione è stata conquistata da una città del Sud. Di seguito, gli ultimi dieci posti, dal 98esimo posto al 107esimo:

Belluno

Benevento

Reggio Emilia

Parma

Cremona

Piacenza

Alessandria

Asti

Terni

Caserta

Il Sud Italia, seppur con motivi diversi, apre e chiude la classifica, con la Puglia che primeggia e la Campania costretta a incassare una bocciatura.