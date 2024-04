Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 dei Subsonica: dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena.

Per la gioia dei fan, i Subsonica tornano ad esibirsi live. La scaletta delle canzoni che porteranno in scena comprendono sia i grandi successi della band nata nel lontano 1996 che alcuni brani dell’ultimo album Realtà aumentata.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

L’ultimo tour dei Subsonica risale al 2022, per cui nel 2024 i fan si aspettavano qualche data in più. La band formata da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio si fanno perdonare con una scaletta studiata fin nei minimi dettagli. Ogni esibizione dura almeno 2 ore e 15 minuti e vede la collaborazione di due artisti molto amati, Ensi e Willie Peyote, presenti nelle date di Bologna, Firenze e Torino. Di seguito, le canzoni che portano in scena:

Casi umani

Mattino di luce

Pugno di sabbia

Africa su Marte

Cose che non ho

Veleno

Aurora sogna

Liberi tutti

La glaciazione

Discolabirinto

Nuvole rapide

Centro della fiamma

Missili e droni

Dentro i miei vuoti

Giungla nord

Universo

Il cielo su Torino

Scoppia la bolla

Numero uno

Aspettando il sole

Nessuna colpa

Il diluvio

Lazzaro

Benzina Oghoshi

Odore

Tutti i miei sbagli

Strade

Subsonica, le date del tour 2024

Dopo aver lanciato il nuovo album intitolato Realtà aumentata, i Subsonica hanno dato il via ai concerti 2024. Per tutto il mese di aprile, la band composta da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio si esibirà in alcuni palazzetti italiani, con canzoni dell’ultimo disco e alcuni dei loro più grandi successi.

Di seguito, tutte le date del mini tour 2024 dei Subsonica: