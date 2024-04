Da Sinceramente a Dimenticherai, passando per Moscow Mule: vediamo la scaletta dei concerti 2024 di Annalisa e le date.

Annalisa Scarrone sta per dare il via ai concerti 2024 nei palasport. Per l’artista, si tratta della prima esperienza musicale dal vivo in strutture di questo tipo. Vediamo la scaletta delle canzoni che porterà in scena e tutte le date previste fino ad oggi.

La scaletta concerti 2024 di Annalisa: le date

il tour nei palazzetti di Annalisa si chiama Tutti nel vortice, come il nuovo album intitolato E poi siamo finiti nel vortice uscita nel mese di novembre del 2023. Per la gioia dei fan, la Scarrone si esibirà in alcune delle città italiane più importanti: da Milano a Firenze, passando per Roma. Si tratta di una tournée molto importante per la cantante perché è la prima volta che porta la sua musica nei palasport.

I concerti 2024 di Annalisa prendono il via sabato 6 aprile a Firenze, presso il Nelson Mandela Forum. Di seguito, tutte le date del tour Tutti nel vortice:

6 aprile – Nelson Mandela Forum, Firenze;

8 aprile – Inalpi Arena, Torino;

10 aprile – Mediolanum Forum, Assago (Milano);

12 aprile – Palaflorio, Bari;

13 aprile – Palapartenope, Napoli;

17 aprile – Unipol Arena, Casalecchio di Reno;

21 aprile – Palazzo dello Sport, Roma;

24 aprile – Kioene Arena, Padova;

29 aprile – Mediolanum Forum, Assago (Milano).

Concerti 2024 Annalisa: la scaletta delle canzoni

La scaletta delle canzoni che Annalisa porterà in scena durante i concerti 2024 nei palasport non è stata resa pubblica. Molto probabilmente, la Scarrone farà cantare i fan con i suoi successi più grandi e altri brani tratti dall’ultimo album E poi siamo finiti nel vortice. Di seguito, la possibile lista: