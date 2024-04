Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 dei Club Dogo: dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena.

Dopo l’uscita dell’album lo scorso gennaio, i Club Dogo hanno dato il via ai concerti 2024. Un tour che ha subito entusiasmato i fan, considerando l’assenza del trio milanese dalle scene di ben 10 anni. Vediamo la scaletta dei concerti e tutte le tappe della tournée.

Club Dogo, le date del tour 2024

Dopo ben 10 anni di silenzio come band, a gennaio 2024 i Club Dogo sono tornati sulle scene musicali con un nuovo lavoro discografico. Si intitola semplicemente Club Dogo ed è l’ottavo album in studio del trio hip hop composto da Guè, Don Joe e Jake la Furia. Dieci tappe al Forum di Assago (Milano), per poi chiudere a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Di seguito, tutte le date e le relative location:

10/03/2024, Forum di Assago;

11/03/2024, Forum di Assago;

14/03/2024, Forum di Assago;

15/03/2024, Forum di Assago;

17/03/2024, Forum di Assago;

18/03/2024, Forum di Assago;

25/03/2024, Forum di Assago;

26/03/2024, Forum di Assago;

15/04/2024, Forum di Assago;

17/04/2024, Forum di Assago;

28/06/2024, Stadio San Siro (Milano);

6/07/2024, Collisioni di Alba (Cuneo);

19/07/2024, Rock in Roma, Roma;

17/8/2024, Red Valley Festival di Olbia;

31/08/2024, San.B.Sound di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

La scaletta delle canzoni dei concerti 2024

I Club Dogo hanno studiato una scaletta per i concerti 2024 che promette di far impazzire i fan. Anche se per la data di San Siro il trio ha annunciato che rivedrà la lista, alcuni brani sembrano certi.

Mi-Bastard

D.O.G.O.

Butta Via Tutto

Cronache Di Resistenza

Rap Soprano – Hardboiled

Kyobo

Vida Loca

Spacco Tutto

Chissenefrega

Weekend

Per La Gente

Ciao Proprio

Il Mio Mondo, Le Mie Regole

Mafia Del Boom Bap

Milly

King Of The Jungle

Note Killer

P.E.S.

Soldi

Tornerò Da Re

Lisa

Soli A Milano

Fragili

Nato Per Questo

Voi Non Siete Come Noi

Brucia Ancora

Una Volta Sola

Puro Bogotà

All’ Ultimo Respiro

Ventinove canzoni, per oltre due ore di concerto: i Club Dogo sono tornati in grande stile.