Voglia di relax? Ecco quali sono le più belle saune del mondo, per un soggiorno piacevole e rigenerante.

Viaggiare alla ricerca del benessere? Sì, si può ma bisogna conoscere le location giuste. Le saune più belle del mondo offrono un’esperienza sensoriale davvero unica: rigenerano il corpo e la mente e sono un lusso per gli occhi. La sauna ristora e riscalda ma dove si trovano quelle più lussuose, da visitare a tutti i costi? Le saune più belle e più antiche sono in Scandinavia, luogo di origine del bagno a vapore. Gli architetti, però, hanno rivisitato e ridisegnato questi templi del benessere. Ecco quali sono le saune più belle in Europa e nel resto del mondo.

Le saune più belle d’Europa da non perdere

Se avete voglia di fare correttamente una sauna, avete bisogno di scegliere quella giusta. Per questo motivo vogliamo consigliarvi Solar Egg, a Kiruna, in Svezia. Come anticipa il nome, la cabina è a forma di uovo.

È alta 5 metri per 4 di larghezza ed è completamente circondata dal classico paesaggio nordico. Sempre in Svezia, questa volta a Gothenburg, c’è Public Sauna, una struttura in lamiera, dal fascino vintage.

In Finlandia, tra i centri termali più consigliati c’è Löyly Sauna, la prima sauna pubblica di Helsinki. Qui potrete vivere appieno la cultura del posto. Non poteva mancare la Norvegia con la sua sauna The Bands, che troverete a Klevian. Si tratta di una piccola casa in legno con patio esterno, dove vi ristorerete.

One Man Sauna a Bochum, in Germania, è un’altra splendida location che vi suggeriamo visitare, se avete voglia di rilassarvi come si deve un vero tempio del relax.

Per concludere la parentesi europea, vi segnaliamo la più bella sauna di Italia. Si tratta di Applesauna, a Saltusio, nell’Alto Adige. Questa spa italiana si divide tra zona relax con spogliatoi e docce al piano inferiore, mentre la sauna si trova a quello superiore.

Le saune del mondo che vi lasceranno senza parole

Al di fuori dell’Europa, non possiamo non consigliarvi la Grotta Sauta, che potete trovare a Toronto, in Canada. Un piccolo paradiso totalmente in legno dal design curvilineo vi attende. Sempre oltreoceano c’è Wa_Sauna, più specificatamente a Seattle, negli Stati Uniti.

Il progetto, firmato goCstudio, prevede una sauna costruita all’interno di un piccolo rifugio in legno e alluminio, che sorge sul lago della città.

Fonte foto:https://pixabay.com/it/piscina-sauna-vasca-da-bagno-3001208/