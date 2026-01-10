“Sanremo Top”, svelate le due serate dopo il Festival: anticipazioni, gli ospiti e le curiosità

Sanremo Top, Carlo Conti guiderà due serate speciali su Rai1, in onda il 7 e 14 marzo: tutti i Big del Festival, ospiti e curiosità.

Dopo l’annuncio di Max Pezzali come super ospite del Festival di Sanremo 2026, le sorprese per gli appassionati della kermesse non finiscono qui. Rai1 ha infatti deciso di proseguire l’esperienza sanremese anche dopo la chiusura ufficiale del Festival, con due appuntamenti esclusivi in prima serata intitolati “Sanremo Top“. Un’occasione unica per ritrovare tutti i protagonisti dell’Ariston e rivivere i momenti più emozionanti della gara…

Sanremo Top 2026: annunciate due serate per rivivere il Festival con tutti i Big

Il Festival di Sanremo 2026 non si ferma al 28 febbraio. Rai1 propone “Sanremo Top“, condotto da Carlo Conti il 7 e il 14 marzo, per continuare a far vivere l’emozione della kermesse. Saranno due serate all’insegna della musica, dei commenti e degli ospiti, pensate per raccontare il Festival appena concluso, come riportato da Novella 2000, “in modo più approfondito e divertente“.

Durante le due puntate si esibiranno tutti i 30 Big del Festival. La prima serata, in programma il 7 marzo, vedrà sul palco i primi 15 artisti, mentre nella seconda, il 14 marzo, si esibiranno gli altri 15.

Ogni performance sarà arricchita da commenti relativi alle classifiche musicali aggiornate, offrendo così uno sguardo dettagliato sull’andamento delle preferenze espresse dal pubblico e dagli addetti ai lavori anche dopo la fine della gara all’Ariston.

Le antipazioni e gli ospiti

Oltre alla musica, “Sanremo Top” prevede la partecipazione di ospiti e momenti dedicati alle curiosità legate all’organizzazione del Festival. Saranno proposti contenuti esclusivi che porteranno alla luce aspetti meno noti della preparazione e della vita dietro le quinte, offrendo una prospettiva diversa sugli artisti e sulle loro performance.

Con questo nuovo appuntamento, Rai1 dimostra l’intenzione di valorizzare il successo del Festival anche nelle settimane successive alla sua conclusione.