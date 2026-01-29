Sanremo 2026, quanto costa Costa Toscana dove si esibisce Max Pezzali: pacchetti e prezzi

Grande protagonista di Sanremo 2026, a bordo di Costa Toscana, è Max Pezzali: scopriamo quanto costa assistere alle sue esibizioni.

Per il Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha pensato di assegnare l’animazione di Costa Toscana a un grande nome della musica italiana: Max Pezzali. Dal 21 febbraio all’1 marzo sarà possibile assistere a esibizioni “in alto mare”, portate in scena sia dall’ex leader degli 883 che da altri artisti. Scopriamo quanto costa e quali pacchetti sono disponibili.

Sanremo 2026 a bordo di Costa Toscana: chi si esibisce?

Cresce la “febbre” per il Festival di Sanremo 2026, diretto e condotto per il secondo anno consecutivo da Carlo Conti. Da qualche tempo a questa parte, alle esibizioni che vanno in scena dall’Ariston se ne affiancano altre che, pur non essendo in gara, attirano molta curiosità perché si svolgono “in alto mare”. Stiamo parlando dei party che si svolgono a bordo di Costa Toscana, che per questa edizione avranno un grande protagonista: Max Pezzali.

La nave darà il via al suo viaggio il 21 febbraio, ma le esibizioni dell’ex leader degli 883 si concentrano nei giorni che vanno da martedì 24 a sabato 28 febbraio. L’evento, The Party Boat – Max Forever, è un’occasione più unica che rara per vedere dal vivo uno dei cantanti più amati della scena musicale italiana.

Oltre a Max Pezzali, Costa Toscana ospita altri artisti. Si parte con il Warm Up Sound – Pink Party, per proseguire con l’Opening party – DeeJay Time e il Divas on Fire – Pop Queens Celebration. Musica e divertimento sono assicurati, ma quanto costa assistere alle esibizioni?

Quanto costa Costa Toscana?

Costa Toscana propone diversi pacchetti per godersi l’atmosfera magica di Sanremo 2026. Quanti desiderano un’esperienza completa, possono scegliere la Crociera Full Experience, dal 21 febbraio all’ 1 marzo, con costi a partire da 999 euro a persona. In alternativa, si può scegliere il pacchetto che va dall’Opening alla prima serata, ossia dal 21 al 25 febbraio (a partire da 549 euro), oppure l’ambito Finalissima vista mare, dal 25 febbraio all’1 marzo, con prezzi a partire da 699 euro.