L’artista è corso tra il pubblico per consegnare i fiori alla madre, seduta accanto al fratello minore tra il pubblico.

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, Gianluca Ginobile ha fatto emozionare il pubblico, correndo dalla mamma che si trovava seduta accanto al fratello minore dell’artista, pronti a fare il tifo per il musicista.

Il gesto che ha emozionato il pubblico

“È un’occasione più unica che rara” – ha esordito Gianluca Ginoble, prima di precipitarsi dalla madre seduta tra la platea all’Ariston. Subito dopo aver interpretato il brano “Capolavoro” insieme ai suoi colleghi de Il Volo, Pietro Barone e Ignazio Boschetto, il cantante ha preso i fiori a lui destinati da parte della produzione li ha portati alla madre.

Eleonora Di Vittorio, era infatti seduta tra il pubblico insieme al fratello minore. Mamma e figlio, visibilmente emozionati e commossi, si sono stretti in un lungo abbraccio, poi Gianluca è tornato sul palcoscenico.

Ignazio, suo compagno nel gruppo, ha scherzato dicendo: “Gianluca, forse c’è anche tua zia, controlla bene”. Il pubblico non ha potuto far altro che sorridere.

Il brano che hanno portato sul palco per la loro seconda partecipazione al Festival, “Capolavoro”, racchiude tutta l’essenza del gruppo e ha come obiettivo quello di conquistare tutto il loro pubblico, composto da nazionalità e generazioni diverse tra loro. La traccia abbraccia più la natura pop del gruppo, a discapito di quella lirica, una vera evoluzione per la carriera degli artisti.

Ecco Il volo sul palco.

La classifica della seconda serata

Amadeus e Giorgia, co-conduttrice della seconda serata del Festival, dopo il termine delle esibizioni hanno svelato le cinque canzoni più votate dal pubblico a casa e dalle radio. Al primo posto: Geolier con “I p’ me, tu p’te“, seguito da Irama con “Tu no” e Annalisa con “Sinceramente“. Al quarto posto, secondo i gusti del pubblico, Loredana Bertè con “Pazza” e al quinto Mahmood con “Tuta Gold“.