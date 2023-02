Eccentrici, luminosi, miminal, colorati, quale beauty look aspettarci dalle quattro co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023?

Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Egonu: quattro donne bellissime e dalla personalità prorompente sul palco dell’Ariston di Sanremo 2023, ciascuna con la sua storia, la sua battaglia e la sua carriera. La loro unicità sarà raccontata dal loro destreggiarsi sul palco, dagli abiti e naturalmente anche dal make up. Se qualcosa sugli abiti è trapelato – Chiara Ferragni ha svelato gli stilisti che la vestiranno -, qualche pronostico possiamo farlo anche sui beauty look osservando con attenzione il make up e lo stile che caratterizza ciascuna delle co-conduttrici.

Sanremo 2023, beauty look: quale make up sceglierà Chiara Ferragni?

La più attesa di tutte e sotto i riflettori – anche perché la moda è passione e mestiere per lei – è naturalmente Chiara Ferragni, sempre molto attenta a realizzare nel complesso un beauty look che tenda ad essere armonioso con gli outfit scelti: un dettaglio che emerge sia nei look sfoggiati in occasioni pubbliche che nel quotidiano.

Ad occuparsi del suo make up è generalmente il make up artist delle influencer Manuel Mameli: con lui, Chiara ha sempre puntato su look particolarmente attenti ad illuminare viso e occhi. Altro dato fondamentale da considerare: a vestire Chiara sarà Schiaparelli, che tendenzialmente viaggia su colori basic come il nero e il bianco, impreziositi da dettagli in oro. Il suo quindi molto probabilmente sarà un make up dalle nuance scintillanti, luminoso ed elegante, con naturalmente occhi in primo piano.

I beauty look “possibili” di Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini

– Delle quattro co-conduttrici, colei che probabilmente punterà su un make up essenziale e classico sarà Francesca Fagnani: la immaginiamo con uno smokey eyes, un rossetto rosso, giusto un filo di eye-liner e un leggero blush. La giornalista infatti predilige, così come per gli abiti, un tocco minimal per valorizzare la sua immagine.

– Sportiva, dinamica e molto femminile. Paola Egonu ama giocare soprattuto con lo sguardo, valorizzando in particolar modo le ciglia: l’atleta infatti non si trucca quasi mai in maniera vistosa, ma non rinuncia mai all’eye-liner e soprattutto al mascara. Anche nel suo caso non immaginiamo un beauty look particolarmente elaborato, ma trattandosi di un’occasione speciale, non è da escludere che possa osare un po’ di più con colori vivaci da accostare a nuance basic.

– Da Chiara Francini ci aspettiamo un beauty look eccentrico, scenografico, sorprendente. L’attrice osa tanto con il make up quando è sul palco e in occasioni pubbliche: occhi e labbra in primo piano, valorizzati con nuance basic ma anche particolarmente vivaci, sguardo da femme fatale. Ogni beauty look della Francini è espressione delle sue molteplici sfumature femminile: aspettiamoci make up anche molto diversi nel corso della serata.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG