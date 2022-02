Sul palco dell’Ariston Fiorello racconta come ha conosciuto il padre di Matteo Berrettini, quando era più giovane.

Fiorello non ha deluso il pubblico del Festival e già la primissima sera ha regalato sorrisi alla platea e al pubblico da casa. Dopo aver ironizzato su quanto Amadeus lo avesse “forzato” a tornare all’Ariston, lo showman racconta a Matteo Berrettini, il campione di tennis, come avesse conosciuto il padre.

Le dichiarazioni di Fiorello

Come riporta 361 Magazine, Fiorello svela a Matteo Berrettini come ha conosciuto suo padre: “C’è una storia particolare che ci lega. Io quando lo vidi giocare per la prima volta dissi: “Ah guarda, Matteo Berrettini, incredibile”. Io una volta facevo l’animatore nei villaggi. Ci lavorava un ragazzo che faceva il maestro di tennis e anche lui si chiamava Berrettini. Ma non c’entra niente con lui. Lui era biondo con gli occhi azzurri. Lui è moro… E invece era il papà. Ho lavorato con il papà, Luca.“

A questo punto, sia lo showman che il conduttore sono scesi in platea per salutare i genitori del campione in un momento davvero molto carino e toccante. L’aneddoto è stato davvero molto divertente ed è piaciuto molto anche al pubblico da casa e in sala.

