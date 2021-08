Salvo Veneziano si è sfogato via social dopo che una cliente del suo locale ha rifiutato di pagare delle pizze per un ritardo nella consegna.

L’ex concorrente del 1° Grande Fratello Salvo Veneziano ha affidato ai social il suo duro sfogo contro una cliente che ha rifiutato di pagare il conto per un ritardo nella consegna di alcune pizze a domicilio. L’ex gieffino ha fatto sapere che ricorrerà a delle contromisure per cercare di tutelarsi:

“Questa sera nel mio punto vendita di Cologno Monzese per mezz’ora di ritardo su una consegna in via Rossini la signora di Cognome L… si è rifiutata di pagare (…) Naturalmente la mia dipendente al telefono cosa poteva fare? Il ragazzino delle consegne cosa potava fare? Nulla di nulla…Quindi la signora L…si è presa le 7 pizze senza pagare…(…) Questa cosa mi ha fatto innervosire parecchio… (…) Io lo chiamo furto…quindi agirò di conseguenza”, ha tuonato Salvo in un post via social.

Salvo Veneziano: lo sfogo

Salvo Veneziano è andato su tutte le furie per il mancato pagamento di alcune pizze – per un totale di 37 euro – da parte di una cliente del suo locale (l’ex gieffino possiede alcune pizzerie). Nel suo messaggio di sfogo Veneziano ha anche fatto sapere di essere furioso non tanto per i soldi quanto per il comportamento irrispettoso da parte della donna. “Il problema è la presa x il c*lo… (…) L’anno scorso di mia spontanea volontà sotto covid ho fatto distribuire in una sola sera 200 pizze in vari ospedale della Brianza per i nostri eroi medici del pronto soccorso…”, ha affermato in un post l’ex gieffino senza giri di parole.

Le pizzerie

Salvo ha aperto le sue pizzerie insieme alla moglie Giusy Merendino. In passato l’ex volto tv ha dichiarato che la moglie l’avrebbe aiutato a dar vita alla sua attività mentre lui – dopo l’esperienza al 1° Grande Fratello – avrebbe sperperato gran parte del suo denaro.

