J-Ax ha appena compiuto 49 anni, ma il rapper ha voluto cogliere l’occasione per fare un doppio regalo a chi lo segue tramite un paio di video sul suo profilo Instagram.

I consigli per i fan

“Nella vita di un uomo sono due i compleanni più importanti”, dice J-Ax. “I 33, come gli anni di Cristo e i 49, come i milioni da restituire dalla Lega.” Poi ironizza: “So che avevate dubbi, ma io sono arrivato a questo secondo traguardo!”

Poi racconta che, quando aveva 20 anni, spesso gli veniva detto che era “troppo giovane per fare qualcosa di importante, dovevo mettermi in fila.” Ora, invece, a 49 anni, si sente dire che è “troppo vecchio, per tutto. Per la mia musica, per come mi vesto, per come parlo…”

J-Ax introduce così il primo regalo che dedica ai suoi fan per i 49 anni compiuti. Si tratta di un consiglio sincero: “Pensate sempre fanc*** a queste voci. L‘unica voce che dovete ascoltare è quella che vi dice che potete seguire i vostri sogni, e che non è mai troppo presto o troppo tardi per esaudirli.”

Il secondo regalo

Nel secondo video J-Ax esordisce parlando del successo del suo album Jaxonville, pubblicato su Soundcloud dove ha raggiunto un milione di streaming. Per festeggiare, dunque, il rapper ha deciso di pubblicare ufficialmente l’album il 27 agosto.

Ma non è finita qui: per anticipare la pubblicazione J-Ax rilascia un inedito, Sansone, di cui esce il video oggi stesso. Inoltre, Jaxonville, Sansone e un’altro album, Reale, saranno tutti inclusi in un unico pack chiamato Surreale.

“Questa comunicazione è incasinata”, conclude il rapper, ironizzando. “Ma chi se ne frega, è punk!”