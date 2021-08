Matteo Salvini ha pubblicato una foto su Instagram dove annuncia di aver perso quasi 10 chili. Tra i commenti parole di supporto per il leader della Lega Nord.

La prova costume arriva proprio per tutti, anche per i politici. Forse è proprio questo che ha spinto Matteo Salvini, il leader della Lega Nord, a pubblicare sul suo profilo Instagram una foto che mostra i suoi progressi in ambito di forma fisica.

“Da 96 a 87 chili“, annuncia Salvini, evidentemente fiero dei miglioramenti conquistati. “Diciamocelo, sono soddisfazioni.”

Nel frattempo, i suoi sostenitori commentano il post con alcune parole di supporto e solidarietà. “Bravo Matteo!”, scrive qualcuno, “Ben fatto” scrivono altri. Altri ancora, invece, ne approfittano per una domanda al leader della Lega: “Complimenti, ma passami la dieta!”