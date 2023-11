Super sensuale ed elegante: Sabrina Ferilli ha mandato in tilt il web con alcune foto da urlo che hanno ricevuto molti commenti.

Di solito sceglie una “linea” più soft ma questa volta la splendida Sabrina Ferilli ha deciso di mettere una marcia in più. In che modo? Mostrandosi in tutta la sua sensualità in alcuni scatti condivisi su Instagram che hanno generato una serie di reazioni e commenti, anche da personaggi piuttosto conosciuti.

Sabrina Ferilli, le foto da urlo su Instagram

Sabrina Ferilli

Verrebbe da dire “59 anni e non sentirli”. Ed è proprio così a quanto pare per la Ferilli che su Instagram, come anticipato, ha condiviso un post con diverse foto che la vedono protagonista indossando un camicione bianco semi aperto dove, anche se per poco, si vede della lingerie bianca. Il look è completato da un paio di tacchi che ne hanno messo in risalto le gambe, ancora assolutamente toniche e sensuali.

La giudice di Tu si que Vales ha accompagnato i vari scatti anche da una didascalia che ha reso tutto ancora più piccante, o meglio, dolce. “Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna…”.

Per i più esperti, chiara la citazione ad una nota canzone di Achille Lauro. E anche per questo proprio l’artista è stato tra i primi a rispondere alla donna con una doppia emoticon di un cuore e di una rosa rossa.

Tra le varie reazioni anche quella di Christian De Sica che ha sottolineato le bellissime gambe dell’attrice e volto tv.

Di seguito anche il post Instagram della showgirl e attrice con i vari commenti ricevuti: