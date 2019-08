I migliori rossetti nude (tra cui quello di Meghan Markle) sono su Amazon!

Semplici ed eleganti, i rossetti nude sono tra i prodotti must have grazie ad un effetto naturale che non appesantisce il viso. Ecco i migliori in commercio su Amazon!

Se non amate i rossetti troppo colorati, ma comunque vi piace mettere in risalto le labbra, i rossetti nude sono la soluzione migliore che possiate trovate. Anche tra le star di tutto il mondo sono in voga, non solo per una questione di etichetta, come nel caso di Meghan Markle e Kate Middleton, ma anche perché donano un effetto molto naturale e fresco all’incarnato, sia rosato che color oliva come quello di Gigi Hadid. Ecco i migliori prodotti che si trovano su Amazon ispirati alle dive di tutto il mondo!

I 5 migliori rossetti nude (amati anche dalle star)

• Liquid Matte Minis, Huda Beauty. Chi ha detto che il rossetto non può essere liquido? Il cofanetto proposto da Huda Beauty presenta diverse tonalità per tutti i tipi di incarnato e per l’effetto che si vuole ottenere.

Una volta provati vi assicuriamo che non potrete più farne a meno e anche per Penelope Cruz è il must have da abbinare a tutti i suoi look.

• Matte Revolution Lipstic, Charlotte Tilbury. È in assoluto il rossetto nude preferito dalla duchessa di Sussex, Meghan Markle, proprio come rivelato dal suo make-up artist durante un’intervista a People.com ed è tra i prodotti più acquistati su Amazon.



Creato in onore di Victoria Beckham, è caratterizzato da una texture leggera ed è perfetto anche di giorno per donare un tocco glamour al make-up senza però focalizzare l’attenzione solo sulle labbra.

• Sandwash Pink 22, Bobby Brown. Kate Middleton sarebbe una fan di questa collezione e lo avrebbe indossato anche per il suo matrimonio reale con il principe William.

Cremoso e di lunga tenuta, è un prodotto perfetto per chi tende ad avere le labbra secche e per chi ha bisogno di un effetto naturale che duri tutto il giorno o per tutta la durata dell’evento serale.

• Lasting Finish, Rimmel. Questo rossetto nude è il preferito di Kate Moss che ha prestato il suo volto proprio per la collezione del 2015, ma che da sempre è stata apprezzata sul mercato. Anche la make-up artist Clio MakeUp lo ha consacrato come uno dei rossetti nude più belli di sempre.

• East Coast Glam Look Rossetto Matte, Maybelline New York. Disponibile in tre colorazioni differenti, il rossetto nude matte di Maybelline è nato dalla collaborazione con Gigi Hadid, che lo adora anche per la texture confortevole ma super pigmentata.