Rossella Intellicato è pronta a intraprendere la carriera politica e per farlo ha scelto un partito che del “reality show” ha fatto quasi un programma elettorale…

Rossella Intellicato dopo una lunga carriera televisiva nel mondo dei reality: prima concorrente del Grande Fratello 14, poi tronista di Uomini e Donne nello show della De Filippi, oggi ha deciso di darsi alla politica.

Moglie e madre, la Intellicato ha scelto di dire addio allo schermo che non le ha dato le soddisfazioni in cui sperava e di dedicarsi al mondo elettorale, stando sempre sotto i riflettori. Lo ha annunciato in prima persona sui suoi profili social rivelando di essersi candidata alle elezioni comunali di Torino. Neanche a dirlo, la Intellicato entrerà nel partito di Salvini, la Lega.

https://www.instagram.com/rossellaintellicatoreal/

Nelle sue stories Instagram la Intellicato parla del voto come di un “dovere civico” e aggiunge: “Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa! “

Da che pulpito, si potrebbe dire. Considerando che la tronista è divenuta celebre per la sua partecipazione a Uomini e Donne in cui decise di abbandonare il trono senza compiere nessuna scelta, dopo una furiosa litigata con Tina Cipollari.

Tuttavia la Intellicato sembra più determinata che mai in questa sua nuova carriera politica. Il suo bel viso darà valore al partito di Salvini?