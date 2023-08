Carriera, ambizioni e retroscena anche privati: parla Rossella Brescia, storica ballerina e conduttrice radiofonica di successo.

Ora sta prendendo lezioni di canto, ma solo come sfizio personale. Rossella Brescia è più concentrata che mai sul suo lavoro in radio. Parlando a Il Messaggero, la conduttrice radiofonica ha parlato a 360° di tanti argomenti tra vita professionale e privata, compreso un retroscena relativo alla giovane età quando aveva pensato di farsi suora…

Rossella Brescia: l’infanzia, il successo e l’errore

Rossella Brescia

Al netto della simpatia mostrata ormai da tempo in radio, la Brescia ha spiegato che non sempre è stata vista per quella che è davvero: “In passato ho dato spesso l’idea di essere una rigida e poco simpatica per via del cliché sulle ballerine della danza classica fredde e disciplinatissime, ma in realtà la mia natura è questa”.

Partendo dal suo personaggio in radio di Suor Iguana, la bella Rossella ha rivelato un importante retroscena legato alla sua infanzia: “Se è vero che volevo prendere i voti? Sì, da ragazzina. A casa mia lavoravano tutti, quindi i miei mi lasciavano anche per giorni da una prozia religiosissima, che ogni giorno andava a messa. E io con lei. Ancora oggi so a memoria letture sacre, lodi, canzoni. Così per un po’ ho pensato davvero di farmi suora. Poi, crescendo, ovviamente ho cambiato idea. Un cugino prete, però, ce l’ho: don Martino. Bravissimo. Di strano c’è che Luciano, il mio compagno, è protestante: chissà cosa avrebbe detto la prozia…”, ha ammesso la donna.

Dalla radio alla tv ma senza il sogno Sanremo: “Se ci penso come co-conduttrice magari? L’ho fatto in passato, oggi ci ho messo una pietra sopra. Per certi appuntamenti io parto svantaggiata. La mia vita privata non è mediaticamente interessante, non sono come Chiara Ferragni che vive in pubblico e attira tantissime attenzioni su di sé”.

Di seguito anche un recente post Instagram divertente della ballerina e conduttrice radiofonica: