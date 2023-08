A distanza di mesi dal pesante lutto subito, ecco il retroscena su Maria De Filippi e come ha reagito alla morte di Maurizio Costanzo.

Il mondo dello spettacolo e non solo è rimasto molto colpito dalla scomparsa di Maurizio Costanzo avvenuta lo scorso 24 febbraio. Una notizia davvero choc che, ovviamente, ha visto interessata da molto vicino sua moglie, Maria De Filippi. In tanti si sono domandati come abbia davvero reagito la conduttrice e solo in queste ore, chi la conosce bene, ha rivelato alcuni dettagli inediti.

Maria De Filippi, il retroscena dopo la morte di Costanzo

Maria De Filippi

A raccontare alcuni aspetti della vita della De Filippi dopo il pesante lutto subito a febbraio è stato Platinette, Mauro Coruzzi, che a Di Più, nella sua rubrica La TV, ha svelato la reazione tutta di un pezzo della Queen di Mediaset.

“Da quel momento, poi, ho visto Maria riprendersi”, ha sottolineato Platinette facendo riferimento al lutto subito e alla reazione della conduttrice. “Gli insegnamenti di Maurizio Costanzo le sono stati d’aiuto. “La conduttrice è tornata al lavoro pochi giorni dopo il lutto con convinzione ancora maggiore di prima, come se il lavoro stesso fosse il modo migliore, per lei, per ricominciare dopo la grave perdita. Così Maria ha ripreso a inanellare risultati e successi come nessun altro ha saputo fare in tv”.

E ancora: “Facendosi forza, le persone come lei danno fondo alle proprie risorse e reagiscono al destino senza lasciarsi sopraffare dagli eventi. Superato il difficilissimo momento vissuto mesi fa, Maria è dunque tornata a fare televisione senza abbandonare mai il suo pubblico e così farà anche nella prossima stagione tv, nella quale sarà alle prese anche con un nuovo programma…”.

Di seguito anche uno dei primi post pubblici sulla Queen di Mediaset che era stato pubblicato da Raffaella Mennoia, autrice dei vari programmi della conduttrice, nonché suo braccio destro e amica: