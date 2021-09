Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, lancia la prima punta puntata di “Fragola e Panna”, le IG stories dedicate a chi soffre di disturbi del comportamento alimentare.

Rosalinda Cannavò, l’ex attrice de “L’onore e il rispetto“, è sempre più attiva in ambito sociale, come dimostra il suo ultimo progetto “Fragola e Panna.” Nel video introduttivo l’attrice afferma di essere stata motivata dai messaggi dei fans a fare di più per chi come lei ha sofferto di disturbi del comportamento alimentare.

Nella prima puntata, dedicata al fenomeno del “Binge Eating” – abbuffata di cibo, la Cannavò intervista in diretta la psicologa Marcella Franco specializzata nei disturbi dell’alimentazione.

Rosalinda promuove la sensibilizzazione alla tematica dei disturbi alimentari

Nell’anteprima Rosalinda Cannavò rivela di aver sofferto in passato di anoressia e di voler promuovere una serie di video dedicata proprio all’approfondimento dei vari disturbi alimentari per promulgarne la conoscenza e favorire nelle donne l’accettazione del proprio corpo.

Nel corso della prima puntata Rosalinda dialoga con la YouTuber Francesca Brandina, @francescafitnessfreak. L’episodio, della durata totale di 22 minuti, e in italiano con sottotitoli in lingua inglese.

Un inizio promettente che fa ben sperare perché si diffonda una corretta cultura su una serie di problematiche alimentari, spesso sconosciute o sottovalutate che invece dovrebbero far risuonare un campanello dall’allarme.

Potete seguire la serie in diretta sul profilo Instagram di Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò.