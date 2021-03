Rosalinda Cannavò ha confessato a Live-Non è la D’Urso di essersi rivista con il suo ex fidanzato ed ecco come è andata.

E’ stato un percorso che potremmo definire alquanto particolare quello dell’attrice Rosalinda Cannavò nell’ultimo Grande Fratello Vip. L’interprete italiana al secolo conosciuta come Adua Del Vesco, sotto i riflettori e le mura di Cinecittà ha infatti deciso di affrontare, forse per la prima volta, tutti i suoi veri demoni e questo indubbiamente le ha causato non pochi problemi fuori e dentro il reality show accompagnati anche da numerose critiche da parte del pubblico e di alcuni colleghi. A ciò va ad aggiungersi anche la sua lunga storia d’amore con il fidanzato Giuliano Condorelli naufragata proprio durante la sua permanenza nello show di Alfonso Signorini e con l’ingresso di Andrea Zenga nella casa. Rosalinda però, ha svelato ai microfoni di Live non è la D’Urso di essersi anche rivista con il fidanzato storico una volta uscita dal GFVip ed ecco come è andata tra i due.

Rosalinda Cannavò ha rivisto il suo ex, Giuliano

“Il mio ex l’ho incontrato due giorni fa” – ha svelato Rosalinda durante la sua ospitata nella trasmissione tv, Live non è la D’Urso – “Mi sembrava corretto, giusto e anche rispettoso guardarlo negli occhi e dirgli tutto quello che pensavo. E così ho fatto, era doveroso!!!”

Non si tira indietro la bella attrice italiana di fronte alle sue responsabilità e ammette così di aver chiesto scusa a colui che è stato il suo fidanzato per quasi dieci anni: “Gli ho chiesto scusa perché non è stato carino quello che è successo nelle scorse settimane. Però gli ho fatto capire che in ogni caso io gli voglio bene. Poi gli ho detto che sto provando dei sentimenti veri per un’altra persona. Lui ha capito anche se ha sofferto”.

Di recente era stata sempre la stessa Cannavò ospite di Verissimo a confessare di essere molto serena in questo periodo e che fra lei e Andrea Zenga c’è davvero un grande feeling.