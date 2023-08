Il mondo del cinema piange Ron Cephas Jones, star di This is Us scomparsa a 66 anni. Nel corso della sua carriera aveva vinto 2 Emmy Awards.

Il mondo del cinema e dello spettacolo piangono Ron Cephas Jones, l’attore di This is Us scomparso a 66 anni. Il suo staff ha fatto sapere che l’attore avrebbe avuto un problema polmonare di lungo corso che, aggravandosi, avrebbe causato la sua scomparsa.

Ron Cephas Jones: morto l’attore di This is Us

In queste ore in tanti tra i fan di This is Us hanno appreso con sgomento la notizia della scomparsa di Ron Cephas Jones, l’attore vincitore di due Emmy Awards scomparso a causa di un problema polmonare. In passato Ron Cephas Jones aveva subito due trapianti polmonari ma a quanto pare questi non sarebbero bastati a scongiurare un peggioramento delle sue condizioni di salute.

L’attore era molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata ma il suo manager ha fatto sapere che lascerebbe una figlia, Jasmine. Sui social in queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua scomparsa.