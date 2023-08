Giorgia sta trascorrendo le vacanze in Puglia con il suo compagno Emanuel Lo e sui social ha postato alcuni scatti bollenti.

Giorgia e Emanuel Lo sembrano essere più felici e innamorati che mai e, durante la loro ultima vacanza in Puglia, i due hanno deciso di mostrare la passione che ancora oggi li unisce. Sui social è stata la stessa cantante a condividere una serie di scatti in cui è ritratta tra giochi e baci appassionati con il suo compagno e ha fatto il pieno di like.

Giorgia: scoppia la passione con Emanuel Lo

Giorgia ed Emanuel Lo stanno insieme da quasi 20 anni ma il loro amore sembra procedere a gonfie vele e i due sono più uniti e felici che mai. Nelle ultime ore la coppia ha fatto sognare i fan dei social con alcuni scatti che testimoniano la loro passione e in tanti, sui social, hanno fatto loro i complimenti.

La cantante e il ballerino hanno avuto un figlio insieme, Samuel, e più volte hanno parlato pubblicamente del loro rapporto con lui. In tanti sono curiosi di sapere cosa riserverà il futuro alla coppia e se ci saranno ulteriori novità sul loro conto.