Romina Power ha rotto il silenzio in merito alla gravidanza di sua figlia Romina Jr, che la renderà nonna per la quarta volta.

Romina Jr Carrisi è in attesa del suo primo figlio e sua madre, Romina Power, non è riuscita a nascondere la sua enorme emozione per questa splendida notizia. Quello in arrivo sarà per lei il quarto nipote (i primi tre li ha avuti da sua figlia Criste) e a Verissimo, in merito alla gravidanza di sua figlia, ha confessato:

“Mia figlia mi racconta tanto, mi fa ancora più effetto perché lei è la più piccola. Il fatto che sia in dolce attesa mi emoziona veramente tanto. Io ho sempre messo al primo posto il fatto di essere mamma”.

Romina Power

Romina Power: la confessione sulla figlia incinta

Romina Power ha avuto i suoi quattro figli insieme all’ex marito Al Bano Carrisi, con cui oggi è in buoni rapporti. I due diventeranno presto nonni del loro quarto nipote, primo figlio per Romina Jr (e il suo compagno, Stefano Rastelli). Romina Power è più emozionata che mai e non ha perso occasione per stare accanto a sua figlia in questo momento che è per lei così delicato:

“Sta andando molto bene, la vedo gioiosa e raggiante, più bella che mai e super felice”, ha confessato a Verissimo.

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne Romina Jr ha invece affermato: “Quando ho scoperto di aspettare un maschietto, ho visto l’opportunità nel mio piccolo di poter contribuire ad una società migliore. L’educazione si impara a casa. Punto”. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla sua gravidanza e sul nome scelto per il bambino.