Simona Ventura ha replicato ad alcune delle affermazioni fatte da Heather Parisi che, come lei, è stata giudice ad Amici.

Heather Parisi ha generato un putiferio in rete affermando che ad Amici sarebbe stato tutto “organizzato”. A mesi di distanza dalla sua affermazione ha replicato contro di lei anche la conduttrice Simona Ventura che, intervistata da Vanity Fair, si è trovata a dover dare dei “voti” alle sue colleghe del mondo dello spettacolo e su di lei ha detto:

“Heather Parisi? Anche no grazie. Nulla, nemmeno una paletta, semmai una palettata in testa. Ha detto delle cose anche di Amici che era tutto organizzato, io ero anche giudice come lei e non c’è niente di organizzato“, ha dichiarato la conduttrice.

Heather Parisi

Simona Ventura: la replica a Heather Parisi

A quanto pare anche Simona Ventura non ha affatto gradito le affermazioni fatte da Heather Parisi in merito alla sua esperienza ad Amici, e certamente non gliele ha mandate a dire. Heather Parisi replicherà alle sue parole? In un’intervista a Il Fatto Quotidiano infatti la ballerina e showgirl aveva detto:

“Non sapevo che nei talent bisognava recitare un copione. Però io sono capace di recitare solo me stessa. Quindi ero fuori contesto, non sapevo seguire quel copione”. La sua dichiarazione ha spinto Mediaset a emettere immediatamente un comunicato ufficiale in cui si legge:

“Abbiamo mandato ai nostri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma Amici di Maria”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di saperne di più.