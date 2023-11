Qualche mese fa Elisabetta Canalis ha annunciato l’apertura di un profilo Vinted: in pochi mesi ha venduto più di 200 capi ad un prezzo stracciato.

Se c’è qualcosa su cui tutti possiamo essere d’accordo è che Elisabetta Canalis abbia stile. Infatti i look della show-girl hanno sempre fatto impazzire i fan ed è indiscutibilmente un’icona per moltissime donne che ne apprezzano il buon gusto e l’eleganza. I brand di alta moda fanno da sempre a gara per averla come testimonial.

Per questo motivo ha fatto molto clamore l’annuncio, di qualche mese fa, della decisione di Canalis di aprile un profilo Vinted, little-crumb è il suo nome utente, in cui rivende alcuni abiti a prezzi decisamente accessibili. In pochi mesi i pezzi venduti sono stati più di 200.

Elisabetta Canalis

I pantaloni Emporio Armani

Con oltre 15mila follower sulla sua pagina Vinted, Elisabetta Canalis ha recentemente messo in vendita dei pantaloni Emporio Armani color beige al prezzo di 100 euro più 5,70 euro di protezione acquisti e 3 euro circa di spedizione.

Il capo è in ottime condizioni, ma la taglia è chiaramente molto piccola: secondo la conversione si tratterebbe di una 25 europea. Se però siete tra le fortunate che portano la stessa taglia di Elisabetta Canalis siete ancora in tempo, forse per poco, per fare un’offerta!

Vinted è iun app grazie alla quale è possibile donare seconda vita ai capi che non ci interessano più, guadagnandoci anche qualcosina. Da molti è utilizzata anche per disfarsi di regali indesiderati o oggetti d’arredamento superflui.

I soldi che si ricavano dalla vendita arrivano per intero al venditore, che quindi non deve pagare commissioni, mentre chi acquista deve pagare, oltre al prezzo sui cui però è possibile contrattare, la protezione acquisti (il 5% del valore dell’oggetto) e le spese di spedizione.