Vanessa Incontrada ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera tv e sulla sua speciale amicizia con il collega Claudio Bisio.

Ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, Vanessa Incontrada ha parlato del suo successo tv e del rapporto speciale che la legherebbe al collega Claudio Bisio con cui non esclude, in futuro, di fare un film insieme.

“Io e Claudio non abbiamo mai fatto un film. Per il prossimo anno c’è un progetto, ma arriva dopo anni. Un artista se vuole è capace di fare tante cose”, ha dichiarato l’attrice e conduttrice tv, e ancora: “La forza mia e di Claudio è che non ci prepariamo niente, non c’è un autore dietro, è una cosa nostra naturale che avviene sul palco con lui è nato questo affetto e amicizia immensa, c’è stata subito una chimica che non sempre nasce”.

Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada: la confessione su Claudio Bisio e la carriera tv

Vanessa Incontrada è stata ospite del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli e ha parlato della sua carriera tv e dei suoi progetti per il futuro. La conduttrice e attrice spagnola (di recente balzata agli onori delle cronache per esser tornata insieme al suo ex, Rossano Laurini) si è espressa con enorme ammirazione nei confronti del collega conduttore Claudio Bisio, con cui sarebbe pronta ad affrontare nuovi progetti. L’attrice ha anche ammesso che, quando le è stato proposto di tornare al fianco di Bisio alla conduzione di Zelig, non avrebbe avuto alcun tentennamento:

“Quando ce l’hanno riproposto abbiamo detto sì subito, non ci ho pensato, avevo voglia di tornare alla mia palestra lavorativa e avevo voglia di stare con Claudio. Su quel palco abbiamo un legame che c’è anche nella vita, si crea una complicità che mi piace”, ha ammesso.

In tanti tra i suoi fan sono curiosi di sapere se davvero lei e Bisio realizzeranno insieme anche un film, ma al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari.