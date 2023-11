Mirko Brunetti, dopo Temptation Island, crea scompiglio anche nella casa del Grande Fratello: l’ingresso di Greta lascia gli spettatori con il fiato sospeso.

Sabato 2 dicembre Greta Rossetti, ex tentatrice di Tempation Island, programma in cui aveva conosciuto e si era fidanzata con Mirko, entrerà nella casa del Grande Fratello.

Dopo una puntata in cui si è parlato quasi esclusivamente di Mirko e Perla, di Perla e Greta e poi di Mirko e Greta, Signorini ha sganciato la bomba: ha chiesto a Greta di entrare nella casa del GF durante la puntata del 2 dicembre. Lei sembra indecisa, poi dà la sua risposta: “Sono rimasta delusa, mi aspettavo che Mirko mi dicesse ‘Scusa, ho capito che sono ancora innamorato di Perla’. Sono dell’idea che da ogni esperienza negativa bisogna trarre il positivo. E comunque non mi rinnegherò questa esperienza (che poi voleva dire ‘negherò’) per lui, perchè non se lo merita, quindi assolutamente sì, entro.”

La ex fidanzata di Mirko, Perla, è entrata nella casa del Grande Fratello solo da poco tempo e ora un nuovo ingresso rischia di modificare gli equilibri che si stavano creando. Il rapporto tra Mirko e la sua ex fidanzata Perla, coppia con alle spalle 5 anni di convivenza, sembra ancora molto forte.

Cosa è successo ieri sera

Perla vestita di giallo, Greta di nero: per prima cosa ieri sera c’è stato un garbato confronto tra le due ragazze. Greta ha chiesto scusa a Perla nel caso in cui qualche suo atteggiamento l’abbia ferita: “Non mi piace questo astio che si è creato tra noi”. Questa dichiarazione, del tutto inaspettata ha lasciato basiti gli spettatori: rivela una Greta molto diversa rispetto a quella conosciuta fino ad ora.

La risposta di Perla non si è fatta attendere: “Ho sempre detto che non ce l’ho con te e avevo da ridire per la superficialità di Mirko. Alfonso io non ho problemi con lei, non ho niente da risolvere”.

Poi è stato il turno del confronto tra Greta e Mirko: “Io credo che per rispetto di entrambi dobbiamo mettere un punto. Ho visto tanto e quel tanto mi basta per capire che non sei l’uomo che voglio nella mia vita, mi hai mancato troppo di rispetto e questo non lo permetto a nessuno, tu lo sai bene. Hai detto che mi ami ma poi hai detto di aver fatto l’amore solo con Perla“, esordisce Greta, ponendo quindi fine alla sua relazione con Mirko.

Mirko tenta di replicare, senza troppo successo: “Non mi piace parlare di queste cose. In ogni caso per quanto mi riguarda non è stata solo passione“, replica Mirko, “ma è stato amore, perchè sennò non ti avrei mai presentato alla mia famiglia e alla mia nipotina di 10 anni. E non ti avrei difeso tante volte andando anche contro me stesso.”