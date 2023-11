Clizia Incorvaia ha voluto dedicare un commovente messaggio a sua suocera Eleonora Giorgi, che deve affrontare la chemioterapia.

Eleonora Giorgi ha annunciato di avere un tumore che, fortunatamente, sarebbe operabile. Nelle prossime ore l’attrice dovrà sottoporsi alla prima seduta di chemioterapia, e la fidanzata di suo figlio Paolo, Clizia Incorvaia, ha voluto dedicarle un commovente messaggio via social in cui ha scritto:

“Supererai questa grande e dura prova che la vita ti ha dato da affrontare. Ti amo tanto”. La Giorgi le ha risposto commossa: “Mio amore, grazie dell’amore, del supporto, dell’incoraggiamento, dell’accoglienza sempre sorridente! Grazie di cuore! Sei la mia nuvola rosa dei sogni!”.

Clizia Incorvaia: la dedica a Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia ha stabilito un rapporto di profondo affetto con sua suocera Eleonora Giorgi e, ora che l’attrice si trova a dover combattere contro un tumore del pancreas (fortunatamente operabile), lei stessa ha voluto inviarle il suo incoraggiamento tramite social.

Elenora Giorgi ha confessato di aver scoperto la sua malattia nel corso della sua ultima intervista a Pomeriggio 5 e ha affermato di voler affrontare con coraggio questa difficile prova che la vita le ha messo difronte.

“Mercoledì inizierò il ciclo di chemioterapia all’Humanitas di Milano. Mi hanno detto che con il primo potrei dormire anche per tre giorni, tanto sarà forte. Dovrò ripetere le terapie ogni 15 giorni. Ma ho deciso di combattere con determinazione”, ha dichiaratol’attrice. Sui social in tanti le hanno espresso il loro affetto e la loro solidarietà, e sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni di salute.