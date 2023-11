La conduttrice e giornalista Francesca Fagnani ha svelato alcuni retroscena su di sé e sul suo seguitissimo programma tv, Belve.

Ospite a Vanity Fair Stories, Francesca Fagnani ha risposto ad alcune domande di Federico Rocca sul suo programma tv, Belve. La conduttrice ha affermato che non si sarebbe mai imposta limiti rispetto a chi intervistare allo show e, infatti, avrebbe telefonato persino a Papa Francesco:

“Ho invitato anche il Papa, mi ha risposto la segreteria del Pontefice, declinando l’invito”, ha ammesso ironica, prima di parlare ancora del suo programma e di alcuni temi spinosi.

Francesca Fagnani: la confessione sul Papa a Belve

Francesca Fagnani ha confessato che sarebbe arrivata ad invitare persino il Papa al suo programma Belve, e a seguire ha ammesso che, per lei, sarebbe possibile intervistare chiunque.

Quando le è stato chiesto della recente e discussa intervista della collega Nunzia De Girolamo alla vittima di abusi di Palermo (per il programma Avanti Popolo) la Fagnani ha detto: “Sono dell’idea che si può intervistare chiunque. Nei casi delle categorie più fragili bisogna però avere un riguardo in più. Io l’avrei fatta, non l’avrei esposta fisicamente per sua protezione”.

La conduttrice al momento non è tornata a parlare invece della presunta intervista che avrebbe dovuto fare alla conduttrice Barbara D’Urso, che ha incontrato nel corso dell’estate (e dopo il suo discusso addio a Mediaset). “Appena metterà piede in Italia verrà”, aveva detto a VivaRai2 dopo che la conduttrice era partita per Londra per motivi di studio. Sulla questione non sono emersi ulteriori sviluppi e ai fan dei social non resta che attendere.