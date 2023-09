Potrebbero diventare ancora nonni Al Bano e Romina Power dato che alcuni rumors vorrebbero la “piccola” Romina Carrisi essere incinta…

Si tratta, per ora, solo di una voce ma a quanto pare Al Bano e Romina Power potrebbero diventare, ancora una volta, nonni. Ebbene sì, perché in questo caso è la “piccola” Romina Carrisi che sembra essere in dolce attesa. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Diva e Donna, infatti, la ragazza e il suo compagno Stefano Rastelli aspetterebbero un bebè.

Romina Carrisi incinta? Al Bano può diventare ancora nonno

Aria di un nuovo nipotino per Al Bano e Romina Power. Dopo i tre figli di Cristel – Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Rio Ines, nati dall’amore con l’imprenditore croato Davor Luksic – potrebbe essere il turno di Romina Carrisi che, secondo Diva e Donna, potrebbe essere incinta.

Il settimanale ha pubblicato sulla rivista in edicola questa settimana uno scatto in cui la 36enne si accarezza in modo ‘sospetto’ il ventre. Una foto che darebbe, quindi, un indizio chiaro di quello che potrebbe essere il “segreto” della donna.

Nello scatto in questione, presente anche nella copertina del settimana, la Carrisi è vestita con un abito verde e il suo toccarsi in “zona pancia” evidenzierebbe una pancino sospetto, almeno stando alla foto.

Considerando anche alla vita privata della donna, quello che, va detto, è al momento solo un rumor, potrebbe essere abbastanza normale.

Infatti, la Carrisi è impegnata ormai da tempo con Stefano Rastelli. I due sarebbero usciti allo scoperto anche in famiglia con le presentazioni ufficiali che sarebbero avvenute in occasione del 35esimo compleanno della donna.

Di seguito anche il post Instagram con la copertina di Diva e Donna dove si vede la foto in questione che ha messo più di un sospetto: