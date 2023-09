“Inviata” social del Grande Fratello, Rebecca Staffelli parla della sua carriera, del cognome che porta e di qualche critica ricevuta.

Della rivoluzione avvenuta al Grande Fratello in questa edizione da poco iniziata ha fatto parte anche Rebecca Staffelli. La figlia del noto Valerio, inviato di Striscia la Notizia, è diventata l’opinionista del mondo social del reality. Per lei, specie all’inizio, qualche critica di troppo da chi la accusava di aver ottenuto il posto solo per essere “la figlia di”. Intervistata da Chi, la ragazza ha voluto replicare a queste parole ma anche raccontare qualcosa di più sulla sua storia.

Rebecca Staffelli, il cognome e il lavoro

Come anticipato, la bella Rebecca non vuole assolutamente essere categorizzata come “figlia di”. In tale senso la giovane ha spiegato: “Intanto, ho avuto il mio gettone dopo parecchi anni di sacrifici, di studio e di lavoro. E poi, aggiungo, è bello che tutti si possano esprimere sempre, che possano dire la loro opinione, però… Credo che prima di farlo sarebbe meglio conoscere la persona di cui si parla, anche perché a volte ci si esprime con pensieri formulati in maniera meno educata della sua domanda…”.

“Posso dirle che io il mio cognome non l’ho mai sfruttato: il vantaggio per me è stato quello di entrare dalla porta principale nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Oltre alle mie attività, già da ragazzina andavo in ufficio da mio padre, ero a contatto con gli autori, potevo chiedere e capire come si scrive un progetto, come si realizza un format. Ho avuto questo privilegio di poter vedere come si fa il lavoro di papà, come capita al figlio dell’avvocato o del dentista”, ha concluso sull’argomento la ragazza.

E in amore…

Molto dolci anche le parole in tema vita privata. In modo particolare sul suo fidanzato Alessandro Basile: “Il nostro primo incontro è stato del tutto casuale: era un periodo in cui lavoravo tanto, ho chiamato quel classico amico che ti telefona sempre per uscire, l’amico mi ha raggiunto con Alessandro e… beh, sì, è stato un colpo di fulmine”, ha spiegato la Staffelli.

A primo impatto, a giocare un ruolo forte, è stata la bellezza del ragazzo: “Ammetto, il bello mi piace e gli occhi sono fatti per guardare. Ma poi mi devi prendere di testa. E Ale ha una bella parlantina, è simpatico, è sul pezzo, è ironico: era inevitabile, dopo quattro chiacchiere avevo già capito…”.

