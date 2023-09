A poche ore dall’arrivo della cagnolina Paloma nella sua famiglia, Chiara Ferragni ha espresso ancora una volta la sua nostalgia per Matilda.

Lo scorso luglio Chiara Ferragni e la sua famiglia hanno dovuto affrontare la scomparsa della cagnolina Matilda, che per 13 anni è stata l’inseparabile amica dell’imprenditrice digitale. Poche ore fa lei e Fedez hanno deciso di adottare una nuova amica a quattro zampe, Paloma, ma l’influencer non ha nascosto che questo le causerebbe comunque profonda nostalgia.

“Pensavo che nel momento in cui un’altra cagnolina fosse entrata nella mia vita qualcosa sarebbe cambiato e avrei potuto pensare un pò meno alla mia compagna di 13 anni, Mati”, ha scritto in un post via social.

Chiara Ferragni: l’arrivo di Paloma e la nostalgia di Matilda

Chiara Ferragni ha voluto dedicare un nuovo post a Matilda, la sua amica a quattro zampe scomparsa lo scorso luglio e che lei stessa ha ammesso di aver sempre considerato come una sorta di figlia. Attraverso i social l’influencer ha postato una tenera foto della piccola Paloma accanto al tatuaggio che lei ha sulle dite e che raffigura proprio il suo precedente cane.

“Ogni suo movimento, profumo e rumore mi riporta alla realtà delle cose: Mati ormai è sulla nuvoletta che i bimbi salutano ogni mattina, e Paloma è la nostra nuova compagna di avventure. È un sentimento malinconico quello che provo: è come se di colpo mi fossi resa conto che Mati non è più realmente parte di questa famiglia e mi può guardare con i suoi occhioni solo da lassù, mentre per tutto questo tempo era stata lei la mia certezza contro tutte le cose sbagliate del mondo”, ha scritto l’influencer esprimendo ancora una volta la sua nostalgia per il suo cane scomparso. Nel frattempo sui social in tanti sono rimasti colpiti dall’arrivo della piccola Paloma e non vedono l’ora di saperne di più sul suo arrivo in famiglia.