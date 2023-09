Le sorelle Selassié hanno preso in giro Giorgia Soleri e il loro video ha fatto il pieno di like tra i fan.

A Suite Selassié le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassié hanno creato un momento di grande ilarità prendendo in giro l’ex fidanzata di Damiano David, Giorgia Soleri. Il loro video è presto diventato virale su Twitter e le tre hanno fatto riferimento a quanto compiuto dalla Soleri durante il Festival di Venezia, dove ha affermato che avrebbe calcato il red carpet con i peli sulle gambe e aveva lasciato intendere di considerarla quasi una scelta rivoluzionaria. “Credo di essere la prima a farlo”, aveva detto nelle sue stories. Peccato che, sul red carpet, abbiaindossato un abito lungo e che non lasciava neanche intravedere le sue gambe.

“Ma il punto è che lei aveva il vestito lungo, quindi non aveva molto senso questa situazioni qui che ha voluto creare, ma vabbè apprezziamo l’impegno e lo sforzo. Lei pensava di essere stata la prima ma non è stata la prima”, hanno dichiarato le tre sorelle Selassié durante il loro programma.

Le sorelle Selassié prendono in giro Giorgia Soleri

Le sorelle Selassié hanno suscitato l’ilarità generale su Twitter prendendo in giro Giorgia Soleri per un episodio che l’ha recentemente vista protagonista. Al momento la modella ed ex fidanzata di Damiano David non ha replicato contro le tre ex protagonista del GF Vip, e in tanti si chiedono se lo farà.

Oggi Giorgia Soleri è single e non è dato sapere in che rapporti siano rimasti lei e Damiano dopo l’addio (visto che lui è stato avvistato in compagnia della modella Martina Taglienti poche ore prima che fosse confermata la fine della sua storia con la stessa Giorgia). Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?