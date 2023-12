Presto mamma Romina Carrisi che ha raccontato alcuni aspetti del diventare genitore ma anche il nome scelto per il piccolo.

Sta per diventare mamma e non vede l’ora di abbracciare il suo piccolo. Parliamo di Romina Carrisi che a Confidenze ha parlato della maternità sempre più vicina ma ha anche dato qualche dettaglio relativo al bimbo, tra cui le preferenze per il nome…

Romina Carrisi, l’arrivo del figlio e il nome

Romina Carrisi

La Carrisi ha deciso di raccontare la sua esperienza della gravidanza e l’attesa di vedere il suo piccolo in una bella e molto intima intervista. La donna ha ammesso di essere piuttosto stanca e di fremere dal desiderio di conoscere il bambino.

“Sono sempre stanca, desidero solo dormire e aspettare che arrivi il termine per conoscere finalmente il mio bambino”. E ancora proprio sulla gravidanza: “Non ero pronta a condividerla. In più, i primi mesi è meglio evitare attenzioni inutili”.

Ora che però tutto è noto, la figlia di Al Bano ha deciso di dare anche qualche dettaglio in più relativo pure al nome scelto che, a quanto pare, non sarà lo stesso di suo padre.

Niente Al Bano quindi: “Sarà un nome antico ma non di famiglia. Punto su un nome non inflazionato, che renda il bambino riconoscibile. A me è piaciuto chiamarmi come mamma, ma per lui preferisco un nome che sia tutto suo“.

Rispetto al fisico cambiato in dolce attesa, la Carrisi ha anche aggiunto un messaggio importante: “Da piccola ero un po’ cicciottella, da ragazzina la vivevo male. Adesso, finalmente, ho capito il suo scopo e mi piace vederla crescere”.

A questo punto non resta che attendere l’arrivo del bambino che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la donna e futura mamma che si era mostrata pubblicamente col pancione: