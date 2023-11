Il messaggio di Romina Carrisi dopo la morte di Giulia Cecchettin. La donna è in dolce attesa ed è pronta ad educare suo figlio.

La morte di Giulia Cecchettin ha scosso tutta l’Italia. Anche il mondo dello spettacolo ha fatto sentire la propria voce per lanciare messaggi importanti in termini di educazione dei giovani, specie per quanto riguarda i maschi. In queste ore, Romina Carrisi ha voluto dare il suo commento prendendosi come esempio in chiave futura e facendo riferimento a come vorrà crescere suo figlio.

Romina Carrisi, il messaggio sull’educazione dei figli

Romina Carrisi

La Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, ha di recente annunciato di aspettare il suo primo figlio. Sui social, attraverso alcune stories Instagram, la donna ha spiegato: “Prima di sapere il sesso del mio bambino, mi domandavo se sarebbe stata una femmina. Non posso negare che sono stata assalita da paure e domande immediate considerando la cultura in cui viviamo. ‘Sarà pronta a difendersi una volta adolescente?’, ‘Riuscirò ad educarla in modo tale da poterle far capire quella delicata linea tra l’essere perentoria e assertiva ma non aggressiva da non far… svegliare i lupi’?”.

Il ragionamento di Romina è andato avanti: “Quando ho scoperto di aspettare un maschietto, ho visto l’opportunità nel mio piccolo di poter contribuire ad una società migliore. L’educazione si impara a casa. Punto”.

Il messaggio condiviso dalla donna è poi proseguito: “A tutte le mamme in attesa o che hanno bambini, insegnate ai vostri figli maschi cos’è il rispetto verso le donne, la valenza della comunicazione VERBALE non violenta per districarsi da una discussione e l’abilità di allontanarsi invece di ricorrere alle mani, alla violenza e al voler prevalere. Evolviamoci per il bene dei nostri figli e delle nostre figlie”.

