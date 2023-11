Tornata alla conduzione di un programma su Real Time, ‘Amore alla prova’, Giulia De Lellis si racconta dal principio e da Uomini e Donne.

Lunga e interessante intervista a TvBlog per Giulia De Lellis che ha ripercorso alcune tappe della sua vita, privata e professionale. Dalla partecipazione a Uomini e Donne, fino alle apparizioni in tv e all’attuale conduzione, su Real Time, di ‘Amore alla prova’.

Giulia De Lellis: l’esperienza a Uomini e Donne

Giulia De Lellis

Ricordando i suoi inizi in telvisione, la bella Giulia non ha potuto fare a meno di menzionare l’esperienza a Uomini e Donne che, di fatto, le ha aperto le porte al mondo dello spettacolo.

“Io mi sono ritrovata a partecipare a Uomini e Donne per uno scherzo del destino. Una delle mie più care amiche mi portò lì mentre stavo per trasferirmi e andare a vivere a Londra per un anno sabbatico. Ero, infatti, molto indecisa se continuare con gli studi nell’ambito della moda oppure intraprendere un altro percorso e provare ad entrare a Medicina. Poi arrivai a Uomini e Donne e trovai questo ragazzo (Andrea Damante, ndr) per il quale persi immediatamente la testa e i miei progetti cambiarono”.

Da qui la sua vita è cambiata: “In quel momento ho messo in stand by la mia vita. È stata la prima e forse unica volta in cui non riuscivo a capire che strada volessi realmente intraprendere. Poi non si è rivelato così difficile farlo perché la vita mi ha fatto scoprire un mestiere che allora praticamente neanche esisteva, quello di influencer”.

Dopo il talk di Maria De Filippi, spazio alle trasmissioni di Canale 5: “A quel tempo c’erano, secondo me, dei percorsi televisivi che inevitabilmente si intraprendevano quando si usciva da un programma televisivo. Il tutto era finalizzato ad un momento – per me lo è stato il Grande Fratello Vip – in cui si traccia una linea e si inizia a delineare un percorso più preciso. Tant’è che poi io, dopo il GF VIP, per un anno ho deciso di non apparire più in televisione e mi sono strutturata meglio come beauty influencer. Oggi questo lavoro mi permette di scegliere dei progetti televisivi che mi piacciono e mi stimolano a fare sempre meglio”.

Al timone di ‘Amore alla prova’

Dopo diversi anni da quel periodo e altre piccole conduzioni, adesso, Giulia è tornata al timone di un programma, ‘Amore alla prova’, su Real Time: “Io vivo d’amore e nasco in un programma di storie d’amore. Per me è un grandissimo onore essere accostata ogni volta a storie sentimentali, più o meno belle, più o meno passionali […]”.

E sul suo essere conduttrice. “Non mi posso definire una conduttrice completa, perché non ho un’esperienza che mi permetta di definirmi così. Sono una conduttrice alle prime armi e spero un giorno di potermi definire una conduttrice a tutti gli effetti perché è qualcosa in cui credo davvero tanto”.

