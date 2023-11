Momento di crisi per Beatrice Luzzi al GF. L’attrice è stata consolata da Massimiliano Varrese che le ha dato una spalla su cui sfogarsi.

Una sorta di doppio tradimento per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. La donna, infatti, dopo la litigata con Garibaldi ha ricevuto anche la batosta da Vittorio che si è allontanato da lei all’improvviso dopo le parole, appunto di Giuseppe. L’attrice si è sentita presa in giro e ha ceduto alle lacrime. A consolarla, inaspettatamente, ci ha pensato Massimiliano Varrese.

Beatrice Luzzi in lacrime al GF: Varrese la consola

Beatrice Luzzi

Un momento di emozioni tra due protagonisti inattesi. Infatti, come detto, presa da un momento di sconforto, la Luzzi ha trovato in Massimiliano Varrese una spalla su cui piangere.

La donna ha spiegato di essere rimasta molto male dalla recente litigata con Garibaldi ma soprattutto da come si sia comportato Vittorio ultimamente.

“Finita la puntata vado da Vittorio e gli ho chiesto chi ha votato e lui mi dice Ciro. Quindi io gli chiedo: ‘Come mai non hai nominato Giuseppe?’. Punto”, ha detto Beatrice a Varrese. “Cosa è successo? Che ieri pomeriggio vengo a sapere che Giuseppe va in giro per la casa a dire che io sto manipolando Vittorio contro di lui come ho manipolato lui. Quindi ho dovuto per forza fare un confronto con entrambi per spiegare la situazione […]”.

La Luzzi ha aggiunto anche di non potersi più fidare di Vittorio e, in generale, di nessuno. Dal canto suo Varrese ha risposto: “Mi hai chiesto perché sono distaccato e perché ho fatto due passi indietro. Il fatto è che non ci si può affezionare qui. E questo è triste. Non è una questione di riceverlo (affetto ndr), è che qui ricevi bastonate”.

