Rocco Siffredi ha incontrato Alisa Toaff per chiedere scusa dopo le accuse di molestie. L’attore scoppia in lacrime in diretta.

Le Iene hanno orchestrato un incontro straordinario tra Rocco Siffredi e la giornalista Alisa Toaff dell’AdnKronos. Quest’ultima è finita recentemente sulle prime pagine dei settimanali di gossip per aver denunciato il famoso pornodivo per molestie sessuali.

Durante l’incontro, sono stati riprodotti gli audio degli scambi avuti tra i due. In seguito è stato mostrato il tanto atteso faccia a faccia. La reazione di Siffredi ha spiazzato tutti.

Rocco Siffredi in lacrime chiede perdono alla giornalista

L’incontro è stato fortemente voluto da Siffredi che voleva ribadire le sue scuse e risolvere definitivamente la questione con la giornalista. La Toaff ha spiegato ai reporter delle Iene: “Ci siamo chiariti. È stato un errore, è umano. Sono stati gli ultimi due vocali a spingermi a denunciare, trovandoli gravi, sessisti e denigranti nei miei confronti“.

A stupire i telespettatori è stata la reazione di Rocco Siffredi, che è scoppiato a piangere di fronte alla giornalista, chiedendole perdono.

Rocco Siffredi

Al termine dell’incontro, Siffredi ha ammesso di dover fare un passo indietro. Il pornodivo, infatti, è consapevole di aver causato sofferenza non solo alla giornalista ma soprattutto alla sua famiglia. Visibilmente commosso, ha dichiarato: “Non mi va di curarmi, ma qualcosa non va. La cosa migliore è fare un passo indietro, cercare di ritrovare me stesso“.

Rocco Siffredi e il rapporto con la moglie

Durante il servizio de Le Iene, Rocco ha parlato dell’impatto che la denuncia della giornalista ha avuto sulla sua famiglia.

“Mia moglie è la persona più importante che ho. Vedere i miei figli dire ‘Papà sei un co****ne’ mi spezza il cuore. Mi dispiace per quello che ho combinato a te e a mia moglie e ai miei figli. Lei ha totalmente ragione“.

Toaff ha concluso: “Capisco che hai compreso l’errore. Ora è passato tutto“. Un abbraccio ha suggellato la fine di questa tumultuosa vicenda.