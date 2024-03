Emozioni per la finale del Grande Fratello e anche qualche gaffe, come quella di Alfonso Signorini pizzicato a dire qualcosa alla Luzzi…

Una nuova edizione del Grande Fratello è giunta al termine e ha visto Perla Vatiero trionfare davanti a Beatrice Luzzi. Proprio la seconda arrivata al reality è stata protagonista di un particolare episodio che ha coinvolto pure il conduttore, Alfonso Signorini, pizzicato dalle telecamere a dire alla donna alcune frase non certo passate inosservate…

Alfonso Signorini, le parole a Beatrice

Alfonso Signorini

Come anticipato, dopo la nomina di Perla come vincitrice del GF, in studio è stato il tempo dei festeggiamenti e dei saluti. Durante questa fase, il conduttore, Signorini, è stato pizzicato in quella che si potrebbe definire una piccola gaffe.

Infatti, sui vari social, soprattutto su X, c’è chi grida allo scandalo per le parole del presentatore dette a Beatrice Luzzi.

Secondo le varie ricostruzioni degli utenti del web, nella fase dei ringraziamenti, Signorini avrebbe detto all’attrice: “Ci abbiamo provato”, o addirittura: “Ci ho provato”, con riferimento al tentativo di farle vincere il reality.

Si tratta, va precisato, solo di congetture. Infatti, secondo altre ricostruzioni, il presentatore avrebbe solo detto: “Tu sei grandissimna. Ti ho sempre amato, sai? Grazie davvero, sei una grande donna”.

Da parte della Luzzi, una risposta abbastanza importante e piuttosto chiara su cui, per la verità, ci sono pochi dubbi: “Grazie a te. Non sarei sopravvissuta senza di te”.

Quale sarà stato davvero lo scambio di battute tra i due?

Di seguito anche un post su X di un utente che ha notato quanto accaduto subito dopo la fine della diretta del GF:

Hai provato a pilotare tutta la sera il televoto a favore della tua beniamina… ma t è andata male! Com'è che dice qualcuno il pubblico sa' ! E sei stato anche beccato…. che figure d …. #GrandeFratello #Perletti @Striscia pic.twitter.com/Dw33i5lAKM — Raffitta (@AttaAttan2) March 26, 2024

Le parole di Beatrice dopo la finale

La Luzzi, dopo la finale del GF, non ha commentato questo episodio con il conduttore ma si è lasciata andare ad alcune parole sull’esperienza con tanto di piccola frecciata alla vincitrice Perla.

“Allora ragazzi… Ha vinto l’amore, speriamo che duri… oltre la finale!”, alcune delle frasi dell’attrice con tanto di sottolineatura al fattore “love story” tra la Vatiero e Mirko Brunetti che, sicuramente, ha giocato un ruolo chiave per il successo della ragazza nel reality.