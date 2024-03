Sono ore di ansia per Giulia De Lellis che ha confessato ai fan di essere alle prese con un momento delicato per “problemini” in famiglia.

Cosa sta succendendo a Giulia De Lellis in queste ore? La nota influencer, modella e conduttrice ha svelato ai suoi seguaci di essere alle prese con un momento complicato. Per la giovane ragazza sembrano esserci “problemini” in famiglia ma, forse, anche qualcosa di più.

Giulia De Lellis: l’ansia dei fan per le sue parole

Attraverso le sue stories su Instagram, la bella Giulia si è mostrata con il volto un po’ provato e ha cercato di motivare la sua recente assenza dai social con alcune problematiche recenti avute in casa.

“Belli miei”, ha esordito la ragazza. “Sono assente perché sto vivendo dei problemini di famiglia per niente piacevoli. La vita mi sta mettendo a dura prova negli ultimi mesi, ma cerco di rimanere lucida ed avere bei pensieri (difficilissimo ma d’obbligo)”.

La De Lellis ha poi concluso il suo messaggio affermando: “Sono circondata da angeli. Mandatemi good vibes”. Curioso poi come la ragazza abbia pure sbagliato il saluto dicendo “Buon lunedì”, peccato che la settimana sia già arrivata alla giornata di martedì…

Di seguito anche un recente post Instagram della ragazza:

La fine della storia con Beretta

In precedenza sulla De Lellis si era parlato a lungo in merito alla fine della sua storia con Carlo Beretta. Era stata, in un certo senso, la stessa influencer a confermare i rumors circolati da settimane con una storia Instagram dolce-amara: “Raga, comunque i correttori io me li bevo: probabilmente se c’è una cosa che dura meno sono le mie relazioni”, frase che era stata considerata da tutti la certificazione dello stop alla relazione con il noto giovane imprenditore.

Probabilmente anche questa sua situazione sentimentale ha contribuito ai “problemini” di cui la ragazza ha appunto parlato in queste ore. Staremo a vedere se ci saranno maggiori dettagli più avanti.