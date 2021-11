L’attore Roberto Farnesi è diventato papà per la prima volta e ha presentato la sua bambina sui social network. Ecco la foto che sta commuovendo i fan.

Roberto Farnesi ha annunciato la grande gioia che lo ha travolto in queste ore: è diventato papà grazie alla nascita della sua prima figlia, che sui social ha chiamato Principessa, una notizia stupenda per lui che a 52 anni finalmente sa come ci si sente a essere padre.

Roberto Farnesi è fiero di essere diventato papà, come dimostra la foto che vedete di seguito. L’attore de Il Paradiso delle Signore ha voluto condividere con tutti i suoi follower uno scatto dolcissimo, il primo con in braccio la sua bambina tanto voluta e desiderata, che ha scatenato un tumulto di commenti e reactions, tutte di augurio e felicità.

Un giorno stupendo per lui e la compagna, compagna Lucya Belcastro, studentessa di 27 anni con la quale ha intrapreso una relazione sette anni fa. Al momento, la coppia ha deciso di non svelare il nome della bambina, anche se in passato l’attore pisano aveva detto che il suo desiderio sarebbe stato quello di chiamarla Mia. Sarà proprio questo il suo nome? Chissà.

La relazione con Lucya, una storia d’amore

Roberto Farnesi ha conosciuto la splendida Lucya nel 2015 e, anche se tra i due ci sono 25 anni di differenza, l’età non è mai stato un ostacolo per loro.

Infatti, da subito la coppia ha deciso di andare a convivere in Toscana, dopo solo un anno di frequentazione e a quanto pare la loro vita insieme continua liscia come l’olio. Farnesi ha scelto di non trasferirsi mai a Roma o Milano, nonostante il suo lavoro nel mondo dello spettacolo, preferendo la vita di provincia più tranquilla.

Lucya Belcastro è nata a Montevarchi, in provincia di Arezzo, nel 1996, ed è studentessa di lingue a Firenze. Al momento, non ha alcuna intenzione di debuttare nel mondo dello spettacolo.

