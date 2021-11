Romantica e piena d’amore è la dichiarazione di Federica Panicucci per il compleanno del suo Marco, pubblicata su Instagram con una foto di coppia.

Federica Panicucci, presentatrice di Mattino Cinque, ha dedicato auguri speciali al suo compagno Marco Bacini, con una foto molto romantica e una frase che dimostra il grande amore che prova per lui.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

La conduttrice, 54 anni, vive un’intensa storia d’amore dal 2016 con l’imprenditore Bacini e in occasione del suo 45esimo compleanno ha deciso di pubblicare un posto molto dolce e amorevole, mostrando il suo lato più romantico. Il messaggio che dedica al compagno è davvero intenso e bello: “Dove vuoi che vada senza te. Tu sei il mio posto nel mondo. Buon compleanno amore mio”

Marco Bacini ha subito commentato con un cuore, probabilmente mentre i due stavano trascorrendo un romantico weekend a Cortina D’Ampezzo, proprio per festeggiare i 45 anni di lui. Proprio Marco Bacini ha pubblicato, infatti, una foto su Instagram in cui è immortalato con le montagne innevate sullo sfondo, e Federica Panicucci ha subito commentato con un dolce e semplice “Ti amo.”

La storia della showgirl con Marco Bacini

Marco Bacini è riuscito a far tornare il sorriso alla conduttrice Federica Panicucci, dopo la fine del suo matrimonio con Mario Fargetta.

La coppia si è conosciuta in occasione del lancio di un nuovo progetto della Panicucci, il lancio del marchio di t-shirt Let’s Bubble e il successivo franchising, sul quale hanno collaborato insieme. Da allora non si sono più lasciati e molto spesso Federica afferma che il compagno lesta facendo vivere una storia d’amore unica e indimenticabile.

Nel 2019 in una puntata di Verissimo, con Silvia Toffanin, la conduttrice ha rimarcato questa felicità: “Marco è il mio tutto, è un uomo che ogni giorno sceglie me. Mi è stato vicino in alcuni momenti molto importanti; per qualsiasi cosa lui c’è, non mi dà mai per scontata.”

Riproduzione riservata © 2021 - Donna Glamour