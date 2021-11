Il piccolo Leone di casa Ferragnez quest’anno ha iniziato l’asilo, ma non uno qualunque, bensì una scuola con una retta da capogiro. Volete sapere quanto costa? Leggete qui.

Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, il primogenito Leone, quest’anno ha iniziato la scuola. Il piccolo Ferragnez, infatti, a settembre ha iniziato l’asilo e i genitori, super orgogliosi, non mancano mai di postare stories o foto di lui in divisa, pronto a iniziare le sue giornate scolastiche. Ma sapete quanto costa la scuola del piccolo Leo?

La scuola che frequenta Leone Maria Ferragni è un istituto d’eccellenza, tra i primi in termini di prestigio non solo a Milano ma in tutta l’Italia: la Saint Louis School. Questo è un campus bilingue, che al suo interno racchiude scuola dell’infanzia, scuola primaria, e scuola secondaria. Come potrete immaginare, la retta non è una cifra da poco, infatti l’iscrizione vede cifre davvero record.

Solo per l’iscrizione, la scuola che hanno scelto i Ferragnez per Leone richiede 2800 euro per il primo anno, mentre 1800 per il secondo. A questi costi vanno aggiunti altri 11370 euro di retta annuale, oltre 1475 per il pranzo a scuola. Insomma, una cifra non indifferente che non tutti potrebbero permettersi, ma se non possono i Ferragnez chi se no?

Sicuramente, Chiara e Fedez per i loro bambini vogliono solo il meglio, che per fortuna possono permettersi alla grande.

Proprio qualche giorno fa, Chiara Ferragni ha condiviso questa dolcissima foto di Leone, una delle prime foto che gli hanno scattato a scuola. La mamma di Leo è così fiera di lui, talmente tanto che non si rende conto di come il suo piccolo bambino sembri già così grande, sentimento sicuramente condiviso da tutte le mamme del mondo.

