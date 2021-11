I Maneskin sono ormai sulla bocca di tutti, nel mondo intero, e il loro front man Damiano fa impazzire i fan con degli scatti provocanti sui social.

I Maneskin sono ormai alla ribalta in tutto il mondo, la loro popolarità non si ferma conquistando classfiche, premi e traguardi importanti. Oltre alla loro musica che piace ovunque, i quattro ragazzi sono famosi per le loro provocazioni, soprattutto Damiano che si è mostrato ancora una volta in una foto senza veli sui social.

A quanto pare , il giovane Damiano dei Maneskin si diverte a far scatenare i fan, soprattutto a far agitare i moralisti facendo parlare di sé e delle sue provocazioni. Infatti, ha deciso di continuare su questo percorso e continuare a condividere degli scatti bollenti, come la storia di poche ore fa, quando ha pubblicato una foto in cui si vede completamente senza veli.

Il leader dei Maneskin si vede nel riflesso di una finestra, o in uno specchio, completamente come mamma l’ha fatto, provocante e affascinante, una foto che ha mandato in visibilio tutti i fan del web. Questo, però, è anche quello che piace a chi segue il gruppo rock, che sta scalando le classifiche di tutto il mondo diventando un vero e proprio fenomeno.

D’altronde, con le loro provocazioni, i Maneskin vogliono mandare un messaggio di libertà, contro ogni imposizione sociale. Di certo, non sono simpatici a tutti e spesso piovono critiche su di loro, ma i giovani cantanti vanno avanti per la loro strada, senza pensare a chi dice no alle provocazioni.

