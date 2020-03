Roberto Burioni, 'Virus, La grande sfida': il prezzo del libro e di cosa parla

Roberto Burioni ha deciso di anticipare l’uscita del suo libro ‘Virus, la grande sfida’, un testo utile per capire i virus e come debellarli.

Roberto Burioni ha deciso di sfatare bufale e falsi miti scrivendo un libro sui virus. Disponibile nelle librerie e nei migliori store online da martedì 10 marzo 2020, è un testo nel quale vengono descritti virus, agenti infettivi, epidemie e le conseguenze che portano.

Lo scopo di questa pubblicazione dal titolo Virus, la grande sfida è quello di dimostrare quanto siano terribili malattie virali come l’AIDS, la peste, il colera, ma anche di come la scienza sia riuscita a debellarle. Il ricavato delle vendite del libro verrà devoluto in beneficenza per la ricerca sul coronavirus.

Roberto Burioni: “Virus, la grande sfida”

Vista la minaccia del COVID-19 e la sua rapida diffusione, Roberto Burioni ha ritenuto indispensabile anticipare, di qualche mese, l’uscita del suo libro.

Lo scopo di questa decisione è quello di mettere a disposizione dei lettori uno strumento semplice e diretto, che li aiuti a comprendere al meglio come avviene la diffusione di alcuni agenti patologi e quale sia il modo migliore per sconfiggerli.

Da oggi in libreria, in edicola e come e-book il libro "Virus: la grande sfida", che ho scritto insieme a Pier Luigi Lopalco. Alle 12 la presentazione con Michele Dalai in diretta sulla mia pagina facebook "Medical Facts". https://t.co/kc0vGqDYeChttps://t.co/xkr5c3KuVn pic.twitter.com/xAfqgg9ZuO — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 10, 2020

Il virologo nel suo libro spiega che cosa sono i virus, cosa significa epidemia e quali sono i modi migliori per contrastarli.

Seguire le regole imposte dal ministero e non peccare di superficialità, secondo Burioni, è il primo passo per debellare il COVID-19 e far rientrare il problema. La battaglia contro questi mezzi di contagio si combatte attraverso la condotta corretta dei cittadini. La paura e il panico – seppur comprensibili – non fanno altro che generare caos, andando contro al razionalità che aiuta a gestire emergenze.

Quanto costa e dove trovare il libro di Burioni

È possibile acquistare il libro di Roberto Burioni su Amazon, nelle librerie e in edicola insieme al Corriere della Sera. Il prezzo indicativo del libro è di 13,50 €, ma varia a seconda del mezzo in cui è acquistato. Tutto il ricavato dalla vendita del volume verrà dato in beneficenza per la ricerca sul coronavirus.

