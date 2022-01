Buone notizie per Roberta Capua che ha annunciato di essere negativa al Covid e che quindi potrà finalmente prepararsi per Sanremo 2022.

Finita ufficialmente la quarantena per Roberta Capua che, settimana scorsa, era risultata positiva al Covid-19. Per questo motivo, la conduttrice ha rischiato di dover rinunciare alla conduzione di PrimaFestival, l’anteprima che andrà in onda prima di ogni puntata di Sanremo 2022.

È proprio lei a dare questa bellissima notizia ai suoi fan: Roberta Capua, infatti, tramite una stories su Instagram annuncia la sua negatività ed è prontissima ad approdare a Sanremo. Anche su Twitter ha condiviso la notizia, scrivendo: “Le tre dosi di vaccino mi hanno permesso di affrontare il contagio senza complicazioni e, fortunatamente, in tempi rapidi.”

…E carica come non mai per #PrimaFestival!

Le tre dosi di vaccino mi hanno permesso di affrontare il contagio senza complicazioni e, fortunatamente, in tempi rapidi.

Un enorme GRAZIE a tutti per le tantissime testimonianze d’affetto!#RobertaCapua #Sanremo2022 pic.twitter.com/ck7M6eimGC — Roberta Capua (@Roberta_Capua_) January 27, 2022

Come ogni anno, il PrimaFestival è la striscia quotidiana di pochi minuti che andrà in onda ogni sera su Rai1 subito dopo la fine dell’edizione delle 20.00 del telegiornale, dal ‘dietro le quinte’ del Teatro Ariston di Sanremo.

Roberta Capua sarà protagonista di questo mini show insieme a Ciro Priello dei The Jackal e a Paola Di Benedetto, che già sono a Sanremo per fare le prove.

L’appuntamento d’esordio di PrimaFestival è previsto per dopodomani, sabato 29 gennaio, alle 20.35 circa su Rai1, tre giorni prima dell’inizio ufficiale del Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 1 febbraio.

