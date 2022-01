Dopo giorni d’assenza, finalmente Paolo Fox telefona in diretta a I Fatti Vostri e spiega il motivo della sua sparizione improvvisa.

Assente da tre giorni da I Fatti Vostri senza alcuna spiegazione, finalmente l’astrologo Paolo Fox ha deciso di chiamare in diretta per svelare il motivo.

Durante la puntata di oggi, Paolo Fox si è collegato telefonicamente con Salvo Sottile e Anna Falchi in apertura. I conduttori hanno sottolineato il rispetto della privacy per la persona, per questa ragione non si è voluta affrontare la questione. L’astrologo ha svelato il motivo della sua assenza, ovvero il Covid.

Paolo Fox ha rassicurato tutti sul suo stato di salute, sta bene e attende di tornare negativo. Ha poi sottolineato di aver letto tante fake news sul web che insinuavano un suo non ritorno a I Fatti Vostri e ha così risposto:

“Voglio rassicurare i giornali, soprattutto quelli che inventano le notizie solo per dei click, stiamo raggiungendo un livello davvero basso. Torno ma se non torno, sappiate che state andando benissimo, vi voglio bene, l’oroscopo possiamo farlo anche in altre occasioni”

