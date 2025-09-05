Ristrutturare casa con il nuovo bonus: coperti quasi tutti i costi

Arriva un nuovo bonus, mediante il quale è possibile ristrutturare casa, con una copertura quasi totale dei costi: in cosa consiste.

Una buona notizia per tutti coloro che intendono ristrutturare casa: è in arrivo, infatti, un nuovo bonus che copre il 75% dei costi relativi a questa operazione. Scopriamo, dunque, in cosa consiste e come ottenerlo.

Bonus per ristrutturare casa, il 75% dei costi coperti

Il Friuli Venezia Giulia mette a disposizione un’opportunità unica per chi desidera rinnovare la propria abitazione.

Con uno stanziamento complessivo di 30 milioni di euro, la Regione sostiene interventi di recupero edilizio e di efficientamento energetico, permettendo ai cittadini di avere una copertura delle spese sostenute che oscilla dal 50% al 75%.

Casa in Legno Impianto Fotovoltaico

I cittadini interessati hanno tempo fino al 6 ottobre 2025 per presentare domanda ed accedere ai contributi previsti dalla legge per tale operazione.

Ristrutturazione ed efficientamento: le opportunità disponibili

La Regione ha realizzato tre bandi, pensati per diverse esigenze. Il primo sostiene interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, fino ad arrivare alla ristrutturazione edilizia di immobili residenziali. In questo caso, i fondi coprono il 50% della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 60.000 euro per singolo richiedente, valido fino a tre unità immobiliari.

Il secondo bando è dedicato a chi ha già eseguito lavori di efficientamento energetico a partire dal 1° gennaio 2025. Sono finanziabili interventi specifici, tra i quali possiamo annoverare la sostituzione di serramenti, l’isolamento termico delle pareti e della copertura. In questo caso, il contributo copre il 50% delle spese, fino a un massimo di 12.000 euro: i parametri variano a seconda della tipologia di lavoro effettuato.

Il terzo bando è il più vantaggioso e riguarda le famiglie con un ISEE non superiore a 25.000 euro. Per queste categorie, il contributo può arrivare al 75% delle spese: l’erogazione è prevista prima dell’inizio dei lavori.

Oltre agli interventi di isolamento e sostituzione di serramenti, sono previsti incentivi anche per l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e impianti solari termici.

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente online tramite la piattaforma Istanze On Line, aperta dal 25 agosto 2025. Per i bandi di efficientamento energetico non è prevista una scadenza: le richieste non finanziate entro il 31 dicembre 2027 saranno, infatti, archiviate.